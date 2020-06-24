Компания Audi представила спортивные хэтчбек и седан RS3 нового поколения

Максимальная скорость машин составляет 250 километров в час.

Компания Audi рассекретила на два месяца раньше официальной премьеры семейство RS3 нового поколения, в которое входят спортивные хэтчбек и седан. Об этом информирует портал Autonews.

Обе модели оснащены 2,5-литровым пятицилиндровым турбомотором мощностью 400 лошадиных сил. Коробка передач имеет семь ступеней, автомобили обладают полным приводом. До 100 километров в час машины смогут разогнаться за 3,8 секунды. В автомобильной компании заявили, что это является лучшим показателем в данном классе. Максимальная скорость составляет 250 километров в час.

С новым поколением Audi RS3 мы предлагаем спортивные автомобили премиум-класса, которые подходят для дорог общего пользования, а также езды по гоночным трекам. Себастьян Грамс, управляющий директор Audi Sport GmbH

Уточняется, что прием заказов на данные автомобили в Европе уже начался. Первые клиенты получат свои транспортные средства грядущей осенью. Стоимость хэтчбека и седана составляет 60 и 62 тысячи евро соответственно.

Ранее в Германии представили "электрический" аналог российской "Буханки". Автомобиль оснащен двигателями мощностью от 20 до 75 лошадиных сил. Максимальная скорость новинки составит 100 километров в час. Стоимость автомобиля "базовой" версии составит 1,5 миллиона рублей, самой дорогой – около трех миллионов рублей.

Видео: Youtube/Audi