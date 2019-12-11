Учёные заявили, что комнатные растения не могут очищать воздух

Ученые из Дрексельского университета опровергли распространённое заблуждение о том, что комнатные растения благотворно влияют на микроклимат помещений. Свои исследования они опубликовали в издании издание Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology.
Учёные провели эксперименты и выяснили, что для улучшения микроклимата комнаты проще открыть окна, чем ждать, пока с этой задачей справятся растения. Комнатные растения в очень незначительной степени очищают воздух.
Пара открытых окон эффективнее, чем сотня или даже тысяча цветков в горшках,
– заявили ученые
Эксперты заверили, что большинство цветов в офисах или квартирах выполняют лишь декоративную функцию.
Что такое вермикомпостеры и зачем держать червей дома.
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