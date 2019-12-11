Учёные заявили, что комнатные растения не могут очищать воздух

Эксперты развеяли устоявшийся миф с помощью экспериментов.

Ученые из Дрексельского университета опровергли распространённое заблуждение о том, что комнатные растения благотворно влияют на микроклимат помещений. Свои исследования они опубликовали в издании издание Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology.

Учёные провели эксперименты и выяснили, что для улучшения микроклимата комнаты проще открыть окна, чем ждать, пока с этой задачей справятся растения. Комнатные растения в очень незначительной степени очищают воздух.

Пара открытых окон эффективнее, чем сотня или даже тысяча цветков в горшках, – заявили ученые

Эксперты заверили, что большинство цветов в офисах или квартирах выполняют лишь декоративную функцию.

Что такое вермикомпостеры и зачем держать червей дома.