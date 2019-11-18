  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:00
118
nechaevape
Код вставки плеера

Что такое вермикомпостеры и зачем держать червей дома

0 0

В Петербурге разводят червей для утилизации отходов в домашних условиях. Черви едят пищевые отходы, картон и бумагу.

В Петербурге разводят червей для утилизации отходов в домашних условиях. Участники форума органического земледелия изобретают универсальные вермикомпостеры. В них можно перерабатывать отходы с помощью червей, а еще выращивать растения и получать удобрения.

Это ящик или коробка, в которую можно положить кухонные отходы или картон, чеки, квитанции. Они перерабатывают в принципе любую органику. На выходе можно получать экологически чистое натуральное удобрение.

Владимир Масалаб, участник форума органического земледелия и пермакультуры

В верхнем ящике находится растение, посередине живут черви, а в нижнем – накапливается удобрение. Такие черви безвредны для человека, они не расползаются по дому и не пахнут. Пищевые отходы они съедают за несколько дней, для утилизации бумаги понадобится пара недель.

В будущем такие ящики могут стать обычным предметом кухонного интерьера. Изобретатели планируют их доработать и рассказать о продукте на следующем форуме.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: вермикомпостеры, компостирование, утилизация мусора, экологичный образ жизни, экология
Категории: Картина дня, Репортажи, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии