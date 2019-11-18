Что такое вермикомпостеры и зачем держать червей дома

В Петербурге разводят червей для утилизации отходов в домашних условиях. Черви едят пищевые отходы, картон и бумагу.

В Петербурге разводят червей для утилизации отходов в домашних условиях. Участники форума органического земледелия изобретают универсальные вермикомпостеры. В них можно перерабатывать отходы с помощью червей, а еще выращивать растения и получать удобрения.

Это ящик или коробка, в которую можно положить кухонные отходы или картон, чеки, квитанции. Они перерабатывают в принципе любую органику. На выходе можно получать экологически чистое натуральное удобрение. Владимир Масалаб, участник форума органического земледелия и пермакультуры

В верхнем ящике находится растение, посередине живут черви, а в нижнем – накапливается удобрение. Такие черви безвредны для человека, они не расползаются по дому и не пахнут. Пищевые отходы они съедают за несколько дней, для утилизации бумаги понадобится пара недель.

В будущем такие ящики могут стать обычным предметом кухонного интерьера. Изобретатели планируют их доработать и рассказать о продукте на следующем форуме.

Фото и видео: Piter.TV