Комитет по туризму Подмосковья разъяснил ограничения в нерабочие дни

Власти Подмосковья утвердили режим нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

Комитет по туризму Московской области разъяснил ограничения в нерабочие дни, которые будут действовать регионе с 28 октября по 7 ноября. Об этом пишет портал welcome.mosreg.ru.

В указанный период вводятся дополнительные ограничения в сфере туризма Подмосковья. Так, в связи с ростом заболеваемости COVID-19 приостанавливаются экскурсионные выезды в рамках программы "Активное долголетие", а также отменяются культурные и выставочные мероприятия.

Туристам будут доступны экскурсии на открытом воздухе, а также посещение музеев при общей вместимости не более 50 процентов. При этом вводится условия, что посетители обязаны иметь QR-коды и СИЗ.

Также для туристов будут открыты зоопарки на открытом воздухе, экофермы и заповедники. Введенные властями ограничения не коснутся заселения в гостиницы, а также работы заведений общественного питания при них.

Напомним, губернатор Подмосковья утвердил режим нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. На данный период закрываются все магазины, кроме продуктовых и аптек. Предприятия общепита смогут работать только на вынос или на доставку. Салоны красоты, спортклубы, кинотеатры и концертные залы будут закрыты полностью.

Ранее мы сообщали, что Ленинградский зоопарк закрывается с 30 октября по 7 ноября.

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