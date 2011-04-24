Александр Кравцов раскрыл подробности по отношению украинских бойцов из отряда к военнопленным.

Командир украинского националистического батальона "Медведей SS" рассказал о том, как сослуживец зарезал пленного. Информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился Александр Кравцов. По словам очевидца событий, остальные бойцы относились к жертве "нормально".

На одном бункере, где мы были, морпехов с разведротой, они взяли пленного, относились нормально, но в итоге один из бойцов, когда выходили на прорыв, сказал, что зарезал его. Александр Кравцов, пленный командир отряда

"Медведей SS" - экстремистская, террористическая и радикальная организация, запрещенная на территории России. Входит в состав Вооруженных сил Украины, где считается диверсионно-штурмовым отрядом. В РФ его членов называют националистами.

Пушилин сообщил о собранных доказательствах по делам более 100 боевиков нацбатов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости