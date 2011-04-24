Командир "Медведей SS" рассказал, как сослуживец зарезал пленного

Командир украинского националистического батальона "Медведей SS" рассказал о том, как сослуживец зарезал пленного. Информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился Александр Кравцов. По словам очевидца событий, остальные бойцы относились к жертве "нормально".
На одном бункере, где мы были, морпехов с разведротой, они взяли пленного, относились нормально, но в итоге один из бойцов, когда выходили на прорыв, сказал, что зарезал его.
Александр Кравцов, пленный командир отряда
"Медведей SS" - экстремистская, террористическая и радикальная организация, запрещенная на территории России. Входит в состав Вооруженных сил Украины, где считается диверсионно-штурмовым отрядом. В РФ его членов называют националистами.
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Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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