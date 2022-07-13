Пушилин сообщил о собранных доказательствах по делам более 100 боевиков "Азова"*

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о собранных доказательствах по уголовным делам более 100 боевиков украинского национального батальона "Азов". Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире проекта "Соловьев live". Гость эфира подчеркнул журналисту Владимиру Соловьеву, что все собранные материалы будут переданы в судебную инстанцию. Дальнейшие шаги подразумевают как судебные разбирательства, так и трибунал в конкретных случаях.
Уже больше 100 азовцев - по ним дела доказаны. Они уже переведены из мест, где содержались как пленные, в следственный изолятор. Готовятся по ним все дальнейшие шаги.
Денис Пушилин, глава ДНР
Пушилин: в ДНР формируют закупочные цены на продукцию из Херсонской и Запорожской областей.
"Азов" - запрещенная на территории России экстремистская, террористическая и радикальная организация.
Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live
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