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Командир "Медведей SS": Россия как противник не по зубам Украине

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По его словам, нынешний конфликт давно должен был завершиться диалогом.

Пленный командир украинского нацбатальона "Медведи SS" Александр Кравцов заявил, что Россия как противник не по зубам Украине. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

По его словам, нынешний конфликт давно должен был завершиться диалогом. Кравцов отметил, что Запад дает Киеву вооружение и деньги, а взамен получает управление украинскими войсками. Также командир нацбата заявил, что у него в России есть родственники.

Если это не заканчивать, то это нехорошо, это будет точка невозврата.

Александр Кравцов, пленный командир

"Медведи SS" - экстремистская, террористическая и радикальная организация, запрещенная на территории России. Входит в состав Вооруженных сил Украины, где считается диверсионно-штурмовым отрядом. В РФ его членов называют националистами.

Ранее командир "Медведей SS" рассказал, как сослуживец зарезал пленного.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: командир, медведи ss, нацбатальон, россия, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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