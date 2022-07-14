Командир "Медведей SS": Россия как противник не по зубам Украине

По его словам, нынешний конфликт давно должен был завершиться диалогом.

Пленный командир украинского нацбатальона "Медведи SS" Александр Кравцов заявил, что Россия как противник не по зубам Украине. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

По его словам, нынешний конфликт давно должен был завершиться диалогом. Кравцов отметил, что Запад дает Киеву вооружение и деньги, а взамен получает управление украинскими войсками. Также командир нацбата заявил, что у него в России есть родственники.

Если это не заканчивать, то это нехорошо, это будет точка невозврата. Александр Кравцов, пленный командир

"Медведи SS" - экстремистская, террористическая и радикальная организация, запрещенная на территории России. Входит в состав Вооруженных сил Украины, где считается диверсионно-штурмовым отрядом. В РФ его членов называют националистами.

Ранее командир "Медведей SS" рассказал, как сослуживец зарезал пленного.

Видео: Telegram / РИА Новости