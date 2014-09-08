Колонна спецтехники выехала в направлении библиотеки Конгресса США

Полиция Капитолия распространила сообщение о минировании грузовика у библиотеки Конгресса США. Стражам порядка удалось найти мужчину, который сообщил о бомбе.

К библиотеке Конгресса в Вашингтоне направили колонну спецтехники. Видео опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

Здание находится в непосредственной близости от Верховного суда США и здания Капитолия. Правоохранительные органы приступили к расследованию угрозы взрыва. Позднее им удалось выяснить обстоятельства произошедшего. Как оказалось, в четверг утром мужчина приехал на черном автомобиле к зданию Конгресса. Он заверил, что у него в машине лежит бомба. Офицер полиции увидел у него в руках нечто вроде детонатора. Он распорядился начать эвакуацию людей из близлежащих зданий. Сотрудники Конгресса оказались в отпуске. Сейчас полицейские продолжают общаться с подозреваемым. Его личность установлена, но мотивы пока неясны.

Ранее мы сообщили, что суд Москвы вынес приговор уроженцу Чечни за драку с бойцом ОМОН на незаконной акции.

Видео: Telegram / LIFE SHOT