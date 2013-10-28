Коллекция Морозовых вернулась в российские музеи

Ольга Любимова рассказала, что все шедевры пересекли границу с РФ.

Коллекция Морозовых вернулась в российские государственные музеи. Об этом рассказала глава министерства по культуре Ольга Любимова. Она напомнила о том, что ранее в Париже была организована экспозиция в фонде Louis Vuitton при участии Эрмитажа, Пушкинского музея, Третьяковской галереи. В начале апреля посоольство во Франции сообщило коллегам, что картины готовятся к отправке домой.

Коллекция Морозовых вернулась в Россию. Возвращение – это результат большой командной работы. За всестороннюю поддержку благодарим правительство, МИД России, ФТС и транспортные компании. пост Любимовой в ТГ-канале

Напомним, что в столице Франции были показаны 67 художественных работ (картин, графических работ, скульптур) из фондов ГМИИ имени Пушкина, 65 – из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи и 2 – из Русского музея. Последние машины с ценным грузом пересекли государственную границу еще второго мая. Культурные экспонаты вывозились из Парижа согласно утвержденному графику. Ради этого было произведено 15 рейсов.

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Фото и видео: Правительство России