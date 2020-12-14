За Байдена отдадут голос 306 выборщиков из 538.

Коллегия выборщиков определит нового президента США в понедельник. После этого решение должен утвердить Конгресс соединённых штатов.

Пресса заявляет, что победу на выборах одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден, за которого, судя по результатам голосования, отдадут голос 306 выборщиков из 538. Дональд Трамп оспаривал итоги выборов в суде, однако их отклонили как в отдельных штатах, так и Верховный суд.

Отметим, что если хотя бы один член Сената или Палаты представителей подаст письменный протест против итогов выборов, то процедура утверждения президента будет остановлена.

Ранее мы писали, что в ходе массовых протестов в Вашингтоне пострадали восемь человек.

Видео: YouTube / 12NewsNow

