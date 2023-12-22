Количество держателей Единой карты петербуржца превысило 1,6 млн человек

Карту может получить любой россиянин.

В 2023 году количество владельцев "Единой карты петербуржца" превысило 1,6 млн человек. Проект входит в топ-20 на сайте Достижения.РФ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Жители Санкт-Петербурга используют карту для оплаты проезда в общественном транспорте, приобретения билетов на различные мероприятия и получения скидок в рамках программы лояльности.

В правительстве Северной столицы отметили, что держателем карты может быть не только петербуржец. Карту может получить любой россиянин. Проект реализуется с целью социальной интеграции иногородних студентов и жителей Ленобласти.

Ранее на Piter.tv: стало известно, где любят проводить время петербуржцы зимой.

Фото: edinaya-karta.spb.ru