Ираклий Кобахидзе не думает, что президент "пожертвует собой", чтобы оказаться в тюрьме.

Председатель грузинского правительства Ираклий Кобахидзе надеется, что главу государства Саломе Зурабишвили не придется силой выдворять из президентской резиденции, а лидер страны по доброй воле покинет здание после истечения срока своих должностных полномочий. Речь идет о нахождении политика в станах дома до 29 декабря. Соответствующей информацией премьер-министр поделился с местными журналистами.

Разыгрывание такого сценария с выдворением означает совершение уголовного преступления, которое влечет за собой многолетнее тюремное заключение не только непосредственно для Саломе Зурабишвили, но и для любого лица, которое будет задействовано в этом сценарии... Будет очень плохая картина. Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии

Ранее иностранный чиновник упоминал о том, что Саломе Зурабишвили будет привлечена к уголовной ответственности в двух случаях. Речь идет о том, если президент назначит новые парламентские выборы, а также, если не покинет резиденцию после инаугурации нового лидера, запланированной на 29 декабря.

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Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze