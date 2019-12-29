Россия обгоняет по показателям Швейцарию и Швецию.

Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%. По данным исследования The Wealth Report к 2024 году их станет 11 тысяч человек. Об этом заявил управляющий партнер KF Алексей Новиков "РИА Новостям".

Сейчас страна входит в новую фазу роста благосостояния местного населения. Уже сейчас по числу состоятельных граждан РФ обгоняет Швейцарию и Швецию. России удалось преодолеть кризисные явления 2014-2017 годов. В пятилетней перспективе ультрахайнеты (с состоянием свыше $30 млн. в инвестируемых активах) вырастут на 15%.

В мире наибольший прирост богачей будет наблюдаться в Индии (+73%) и Вьетнаме (+64%). На третьей позиции - Китай с ростом показателей на 58%. В общей сложности у 2025 году в мире богатых людей увеличится на 27% до 650 тысяч человек. По ультрахайнетам лидером останутся США с 240 тысячами мультимиллиардеров.

Ранее в России найден новый полковник-миллиардер из МВД.