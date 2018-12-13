Избыток посетителей привел к гибели растительности и разрушению дорожек.

Из-за клипа Джастина Бибера пришлось закрыть каньон Фьядрарглюфур в Исландии. После выхода видеоролика популярность места возросла в разы. Избыток посетителей привел к гибели растительности и разрушению дорожек. Об этом сообщает NME.

Ранее Фьядрарглюфур был малоизвестным местом, где местные жители и немногочисленные туристы могли наслаждаться тишиной и прекрасным видом на озера и горы. Однако после выхода клипа Бибера на песню I"ll Show You приток туристов начал расти.

Ситуация с разрушением природного объекта усугубилась из-за меняющихся климатических условий. Минприроды Исландии принял решение закрыть каньон на две недели в марте, после карантин продлили до 1 июня.

Министр природы Исландии Гудмундур Инги Гудбрандссон заявил, что в случившемся нельзя винить одного лишь Бибера. Однако он напомнил знаменитостям, что стоит чаще задумываться о местах, которые они рекламируют.

Ранее мы писали, что Эд Ширан и Джастин Бибер выпустили клип на песню I Donʼt Care.

Видео: YouTube / Justin Bieber