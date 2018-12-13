Глава МИД Украины предложил альтернативу "Бессмертному полку"

Климкин предложил украинцам пройтись с портретами "замученных от сталинских репрессий".

Глава украинского МИД Павел Климкин предложил "адекватный ответ" акции "Бессмертный полк". Министр заявил, что 9 мая украинцы должны пройтись по улицам городов с портретами "замученных от сталинских репрессий". Это был ответ на комментарий одного из пользователей Facebook.

Ранее один из жителей Украины раскритиковал в социальной сети призыв телеканала "Интер" участвовать 9 мая в акции "Бессмертный полк". Вместо этого он предложил украинцам выйти на улицы городов "с портретами погибших на Донбассе, с портретами пропавших без вести на Донбассе и в Крыму и похищенных и спрятанных в тюрьмах РФ украинских граждан".

Напомним, ежегодная акция "Бессмертный полк" проходит в России с 2011 года. Люди собираются в одну колонну и идут по улицам городов с фотографиями родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Ежегодно к акции присоединяются сотни и тысячи людей во многих городах и странах.

Ранее мы писали, что петербуржцы составили живую открытку для ветеранов Великой Отечественной войны.

Фото: скриншот / Pavlo Klimkin

Видео: Piter.TV