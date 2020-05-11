Такое заявление бывший глава МИД Украины сделал в эфире Еспресо.TV.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, Россия не имеет права отмечать День Победы над нацизмом. Как заявил бывший дипломат в эфире Еспресо.TV, в контексте исторической памяти Европа и Украина, в отличие от России, якобы используют в отношении Второй мировой войны принцип "никогда снова".

Россия использует этот день для того чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны", считает Климкин. По его словам, украинцам сейчас следует быть бдительными для того, чтобы не поддаваться на "исторические провокации" со стороны Москвы.

Ранее бывший глава МИД Украины заявил о надвигающейся "катастрофе" для Украины перед 9 мая. Он обеспокоился тем, что западные лидеры приедут в Москву на парад в честь Дня победы, где вместе с президентом России они будут обсуждать "украинский" вопрос в невыгодном для страны свете

Видео: YouTube / Espreso.TV