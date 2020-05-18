В выходные он видел видеоролики из ночных клубов Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался полицейским на "пир во время чумы". Он обратился в МВД с жалобами на ночные клубы, которые продолжали работать во время карантина.

Киевский градоначальник рассказал об этом во время пресс-конференции.

Кличко отметил, что в выходные он видел видеоролики из ночных клубов Киева.

Скажу откровенно: я возмущен! Виталий Кличко, мэр Киева

Он заявил, что в клубах были толпы людей. Политик назвал происходившее "пиром во время чумы" и подчеркнул, что городские власти не разрешали открывать заведения. Кличко призвал полицейских провести проверку в отношении их владельцев и привлечь их к ответственности.

Он обратился и к гражданам, которые посетили массовые мероприятия. Сказал, что им не будет так весело, если они окажутся в инфекционном отделении.

Ранее Кличко самостоятельно подстригся во время карантина под песню Энди Савала "Corona virus".

Видео: Youtube/ 112 Украина