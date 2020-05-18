Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался полицейским на "пир во время чумы". Он обратился в МВД с жалобами на ночные клубы, которые продолжали работать во время карантина.
Киевский градоначальник рассказал об этом во время пресс-конференции.
Кличко отметил, что в выходные он видел видеоролики из ночных клубов Киева.
Скажу откровенно: я возмущен!
Виталий Кличко, мэр Киева
Он заявил, что в клубах были толпы людей. Политик назвал происходившее "пиром во время чумы" и подчеркнул, что городские власти не разрешали открывать заведения. Кличко призвал полицейских провести проверку в отношении их владельцев и привлечь их к ответственности.
Он обратился и к гражданам, которые посетили массовые мероприятия. Сказал, что им не будет так весело, если они окажутся в инфекционном отделении.
Ранее Кличко самостоятельно подстригся во время карантина под песню Энди Савала "Corona virus".
Видео: Youtube/ 112 Украина
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все