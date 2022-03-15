  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:54
164
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Кличко объявил о введении комендантского часа в Киеве

0 0

Мэр Киева рассказал о запрете на передвижение по городу.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко объявил о введении комендантского часа на территории Киева. Соответствующее заявление опубликовано в собственном Telegram-канале чиновника. Он рассказал в эфире телеканала "Украина-24" о запрете на передвижение по городу без наличия специальных пропусков в период с 20 часов вечера 15 марта до 7 часов утра 17 марта.

По решению военного командования…вводится комендантский час. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия. Комендантский час будет действовать до 17 марта.

Виталий Кличко, пост в ТГ-канале

Мэр Киева призвал жителей украинской столицы подготовиться к тому, что на протяжении двух суток придется находиться дома, а также по сигналу тревоги прятаться в укрытиях. 

Зеленский ввел уголовную ответственность за сотрудничество с Россией.

Фото и видео: Telegram/Віталій Кличко 

Теги: виталий кличко, киев, комендантский час
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии