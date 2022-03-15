Зеленский ввел уголовную ответственность за сотрудничество с Россией

Президент Украины подписал указ о возможности лишать граждан свободы из-за сотрудничества с РФ.

Первый заместитель главы председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко рассказал в эфире местного телеканала "Украина-24" о том, что президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в стране предусматривается уголовная ответственность в отношении граждан, которые сотрудничают с "государством-агрессором".

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Напомним, что Киев в январе 2015 года официально объявил Россию "страной-агрессором" для Украины. С 3 марта 2022 года парламент принял законы, которые позволяют отправить в тюрьму граждан, которые сотрудничают с РФ. Срок лишения свободы предусматривает 15 лет. Согласно второму закону, власти могут закрывать политические партии и юридические лица, связанные с осужденными по первому закону. По мнению Александра Корниенко, 20 его коллег следует осудить за то, что они покинули Украину из-за проведения в стране специальной военной операции РФ по демилитаризации и денацификации.

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Фото и видео: YouTube / Украина 24