Он считает, что давление исходит от президента Владимира Зеленского.

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил власти Украины в заговоре против него. Об этом он заявил в эфире "Украинского радио".

Политик напомнил про обыски украинских правоохранителей в городской администрации и на коммунальных предприятиях, которые регулярно проводят с весны нынешнего года. По словам Кличко, это выглядит как попытка прямого давления лично на него с целью подавления местного самоуправления.

Под этими обвинениями я вижу задание испортить репутацию и рассказать, как все плохо. Виталий Кличко, мэр Киева

Кличко также считает, что давление исходит от президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее на Украине рассказали об "испанском стыде" за Зеленского.

Видео: YouTube / UA: Українське радіо