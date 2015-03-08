Мэр Киева Виталий Кличко обвинил власти Украины в заговоре против него. Об этом он заявил в эфире "Украинского радио".
Политик напомнил про обыски украинских правоохранителей в городской администрации и на коммунальных предприятиях, которые регулярно проводят с весны нынешнего года. По словам Кличко, это выглядит как попытка прямого давления лично на него с целью подавления местного самоуправления.
Под этими обвинениями я вижу задание испортить репутацию и рассказать, как все плохо.
Виталий Кличко, мэр Киева
Кличко также считает, что давление исходит от президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее на Украине рассказали об "испанском стыде" за Зеленского.
Видео: YouTube / UA: Українське радіо
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