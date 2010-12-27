Китаянка перенесла инфаркт, пытаясь помочь сыну с домашним заданием

Женщина пыталась объяснить ребенку задачу, однако он все никак не понимал.

В Китае 36-летняя женщина попала в больницу с инфарктом, пытаясь помочь сыну-третьекласснику с домашним заданием. Об этом пишет издание Asia One.

Жительница Поднебесной пыталась объяснить ребенку, как решить задачу, однако он все никак не понимал. "Я настолько разозлилась, что думала, вот-вот взорвусь", - заявила взбешенная мать.

В какой-то момент, по словам женщины, сердце начало биться чаще, и стало сложно дышать. Китаянка позвонила к супругу, который отвез ее в клинику. В больницу врачи диагностировали у пациентки сердечный приступ. Медики отметили, что в последнее время сердечные приступы случаются у молодых людей из-за нездоровой диеты и постоянного стресса.

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