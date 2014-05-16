Ожидается, что китайская сторона планирует доставить около двух килограммов образцов.

Китайский зонд "Чанъэ-6" собрал грунт с обратной стороны Луны. Об этом сообщили в пресс-службе Китайского национального космического управления.

Отмечается, что впервые в истории образцы грунта были собраны с обратной стороны естественного спутника Земли. После этого зонд взлетел с поверхности Луны, чтобы доставить грунт на Землю. Ожидается, что китайская сторона планирует доставить около двух килограммов образцов.

Ранее мы сообщали, что запуск миссии "Чанъэ-6" к Луне признали успешным.

Видео: cnsa.gov.cn