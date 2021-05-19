Китайский марсоход "Чжужун" прислал свои первые снимки

Их опубликовало Китайское национальное космическое управление.

Китайский аппарат "Чжужун" прислал свои первые снимки с Марса. Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA), опубликовавшее фото и видео в WeChat.

В опубликованном ролике представлено отсоединение спускаемого аппарата от орбитального. Фотография от "Чжужуна" была сделана с поверхности Марса.

Отметим, что китайский марсоход "Чжужун" был отправлен на Красную планету с помощью космического аппарата Tianwen-1. Он совершил посадку на Марс ночью 15 мая. Китай стал третьей страной после СССР и США, кому удалось совершить успешную посадку на поверхность планеты.

Ранее глава "Роскосмоса" Рогозин поздравил Китай с посадкой зонда на Марс.

Видео: YouTube / iGadgetPro