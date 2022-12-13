Петербуржцы стали интересоваться китайскими автомобилями на 80% чаще

Наибольшее внимание горожане уделяют иномаркам Chery, Geely, Exeed и Omoda.

С марта 2023 года посещаемость сайтов китайских авто среди жителей Петербурга возросла на 80%. Наибольшее внимание горожане уделяют иномаркам Chery, Geely, Exeed и Omoda. Об этом сообщили аналитики МегаФона.

Кроме того, петербуржцы отдают должное и российским производителям. За апрель среднесуточный размер аудитории сайта марки "Москвич" из города вырос в 20 раз по сравнению с цифрами за январь.

Эксперты добавляют, что больше всего просмотров со стороны петербуржцев наблюдалось в конце рабочей недели.

Ранее мы сообщили о том, что к январю в Петербурге выросло число автодилеров китайских брендов.

Фото: Pxhere