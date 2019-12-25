Китайский агрегатор DiDi прекращает работу в России и Казахстане

В компании подчеркнули, что решение уйти с казахстанского и российского рынков обусловлено меняющимися условиями и другими вызовами.

С 4 марта китайский агрегатор такси DiDi прекращает работу на территории Казахстана и России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Россияне пользовались сервисом DiDi в течение полутора лет. В Казахстане он работал около года. В компании подчеркнули, что решение уйти с казахстанского и российского рынков обусловлено меняющимися условиями и другими вызовами. На данный момент агрегатор не в состоянии "обеспечить наилучшие результаты в России и Казахстане". Компания разослала письма со словами признательности в адрес водителей, партнеров и пассажиров.

Ранее мы сообщили, что российский фондовый рынок за день упал на 10,5%.

Фото: russia.didiglobal.com