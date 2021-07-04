Китайские космонавты впервые за 13 лет вышли в открытый космос

Они продолжат работать на станции до сентября.

Космонавты китайской орбитальной станции 4 июля вышли в открытый космос для осуществления внекорабельной деятельности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

По данным СМИ, модуль "Тяньхэ" временно оставили космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо. Для выполнения работ за бортом они используют роботизированный манипулятор. Данное устройство помогает при установке оборудования и выполнении других операций. Им управляет командир космонавтов Не Хайшэн, находясь внутри станции.

Сообщается, что китайские специалисты вышли в открытый космос впервые за тринадцать лет.

Члены экипажа корабля продолжат работать на станции до сентября текущего года.

Ранее ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" стартовала с космодрома Восточный. На борту российского аппарата находились 36 спутников связи британской компании OneWeb.

Видео: Youtube/CGTN