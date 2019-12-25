Китайская компания хочет построить метро в Петербурге

Генеральный директор "Метрогипротранс" предложил создать консорциум с китайской корпорацией для строительства.

Вице-губернатору Максиму Соколову поступило письмо от генерального директора компании АО "Метрогипротранс" Валерия Абрамсона, в котором он предлагает допустить китайских коллег к санации "Метростроя", либо разрешить международный консорциум, который бы работал в Петербурге. Об этом сообщила "Фонтанка".

Указывается, что китайская компания Shanxi Construction Investment Group Co., LTD, дочернее предприятие государственного холдинга China Railway Engineering Corporation, входит в топ-40 компаний Китая и топ-500 крупнейших компаний мира. "Метрогипротранс" и китайские коллеги подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Одним из направлений может стать дальнейшее развитие и строительство метро в Петербурге.

Ответа на письмо пока не было.

Ранее мы писали, что в Петербурге перераспределили бюджет на строительство и ремонт метро.

Фото: metrostroy-spb.ru