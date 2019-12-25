Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования серии "Цзилинь-1"

В Пекине раскрыли задачи, которые будет выполнять космический аппарат.

Китай вывел на орбиту аппарат HR-02D. Он является спутником дистанционного зондирования серии "Цзилинь-1". Об этом рассказали представители Центрального телевидения КНР. Запуск состоялся в 14:19 часов дня по местному времени (09:19 по московскому времени) с космодрома Цзюцюань, расположенного на территории северо-западной провинции Ганьсу.

Известно, что на орбиту земли спутник доставила ракета-носитель "Куайчжоу-1А", работающая на твердом топливе. В Китае подчеркнули, что аппарат необходим Пекину для развития умных городов и проведения разведки ресурсов. Он способен собирать сведения, необходимые для проведения землемерных работ и для нужд лесного хозяйства. Спутник также выполнит задачи по экологическому мониторингу.

Для серии "Куайчжоу" данный пуск стал 11-ым по счету.

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