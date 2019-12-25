Лунный аппарат к спутнику Земли доставит ракета "Чанчжэн-5".

Китай в конце ноября осуществит запуск к Луне возвращаемого аппарата "Чанъэ-5". Об этом журналистам рассказали представители корпорации аэрокосмической науки и техники. Известно, что космический аппарат совершит на естественном спутнике Земли посадку, соберет местные породы, доставит их на нашу планету. Запуск устройства будет произведен при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань. Уже с сентября ракета находится в китайском порту города Вэньчан. Утром 17 ноября "Чанчжэн-5" транспортирована на стартовую площадку.

"Чанъэ-5" станет первой за последние 40 лет миссией в мире по возвращению лунных образцов на Землю. Результаты миссии будут способствовать дальнейшим исследованиям эволюции Луны заявление китайских экспертов

Также "Чанъэ-5" считается одной из самых трудных космических миссий, которые когда-либо совершал Пекин. Лунный аппарат "Чанъэ-5" весит 8,2 тонны и состоит из четырех модулей.

Китай запустил три своих и 10 аргентинских спутников при помощи одной ракеты-носителя.

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