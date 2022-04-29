"Сывэй 01/02" необходимы для зондирования Земли.

Китай успешно вывел на орбиту два спутника. Соответствующую информацию распространила местная Национальная корпорация космической науки и техники. Специалисты уточнили, что старт ракеты-носителя "Чанчжэн-2С" был дан в 07:11 часов утра 29 апреля (по московскому времени) или в 12:11 часов по времени КНР с территории космодрома "Цзюцюань". Он располагается в провинции Ганьсу на северо-западе страны. В Китае заметили, что на околоземную орбиту направились аппараты "Сывэй 01/02", которые предоставляют коммерческие услуги дистанционного зондирования. Данный запуск стал для ракеты-носителя серии "Чанчжэн" по счету 417-ым.

Космонавты развернули в открытом космосе копию Знамени Победы.

Фото и видео: YouTube / CNSA Watcher - Archives