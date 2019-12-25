Самолет пятого поколения имеет двухместную кабину.

Китай показал первый в мире истребитель нового типа. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на Минобороны КНР. Специалисты рассказали, что разработан двухместный вариант самолета пятого поколения J-20.

В Пекине напомнили, что все аналогичные зарубежные истребители пятого поколения (речь идет об американских F-22, F-35 и российском Су-57) имеют одноместные кабины в самолетах. Двухместные китайские истребители будут использоваться для обучения молодых летчиков, а также для командной работы, позволяющей воевать и находить цели для ведомых.

Международные аналитики отметили, что в последние года "спарки" вытесняются тренажерами, так как последние являются более дешевым и безопасным способом обучения пилотов.

Напомним, что Chengdu J-20 впервые поднялся в воздух в Китае в 2011 году.

Су-35 обеспечили Китаю преимущество перед ВВС США.