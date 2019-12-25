Китай поддержал Россию в связи с обвинениями в занижении смертности

В КНР поддерживают усилия РФ в борьбе против коронавируса.

Китай поддержал Россию в связи с обвинениями в заниженной смертности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Слова мдипломата приводят журналисты "РИА Новостей". Специалист пояснил, что власти Китая поддерживают борьбу российского правительства против дезинформации, которая касается статистики количества числа жертв, погибших от COVID-19.

Китайская сторона обратила внимание на то, что некоторые западные СМИ пытаются раздуть тему с уровнем смертности от COVID-19 в России прокомментировал Чжао Лицзянь

Чжао Лицзянь добавил, что в Китае верят, что российский народ сможет добиться победы над коронавирусом под "сильным руководством Владимира Путина". В МИДЕ КНР считают, что международному сообществу стоит объединить усилия ради того, чтобы пандемия COVID-19 завершилась как можно раньше, а не "делать поспешные выводы" и перекладывать вину за распространение инфекции на других.

Захарова заявила о начале кампании против России из-за COVID-19.