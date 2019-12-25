Генсек альянса считает, что РФ и Китай распространяют дезинформацию о коронавирусе.

Йенс Столтенберг обвинил Россию и Китай в дестабилизации Запада. Об этом генеральный секретарь НАТО рассказал в интервью журналистам итальянской газеты la Repubblica. По мнению представителя Североатлантического альянса, РФ и КНР занимаются распространением дезинформацию относительно распространения коронавируса. По словам спикера, это сделано ради того, чтобы дестабилизировать влияние стран военного альянса и Евросоюза.

Российские и китайские игроки, государственные и негосударственные, распространили массу информации и пропаганды для искажения правды. Это неправильное отношение прокомментировал Йенс Столтенберг

Генсек НАТО считает, что у России и Китая нет других причин для пропаганды и дезинформации, кроме как попытки повлиять на политические процессы в мировом сообществе. Столтенберг не стал приводить конкретных примеров, но добавил, что дезинформация ведется через заявления от официальных лиц страны.

США показали корабли НАТО около российской границы.