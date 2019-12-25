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Столтенберг обвинил Россию и Китай в дестабилизации Запада
Сегодня, 13:34
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lesjasap

Столтенберг обвинил Россию и Китай в дестабилизации Запада

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Генсек альянса считает, что РФ и Китай распространяют дезинформацию о коронавирусе.

Йенс Столтенберг обвинил Россию и Китай в дестабилизации Запада. Об этом генеральный секретарь НАТО рассказал в интервью журналистам итальянской газеты la Repubblica. По мнению представителя Североатлантического альянса, РФ и КНР занимаются распространением дезинформацию относительно распространения коронавируса. По словам спикера, это сделано ради того, чтобы дестабилизировать влияние стран военного альянса и Евросоюза.

Российские и китайские игроки, государственные и негосударственные, распространили массу информации и пропаганды для искажения правды. Это неправильное отношение

прокомментировал Йенс Столтенберг 

Генсек НАТО считает, что у России и Китая нет других причин для пропаганды и дезинформации, кроме как попытки повлиять на политические процессы в мировом сообществе. Столтенберг не стал приводить конкретных примеров, но добавил, что дезинформация ведется через заявления от официальных лиц страны.

США показали корабли НАТО около российской границы.

Теги: дестабилизация, запад, йенс столтенберг, китай, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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Аноним
Сегодня 14:08

Ну не все же этим западным козлам воду мутить..пора и им сопли выжать..))

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Аноним
Сегодня 14:08

Молодцы китайцы и россияне.

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