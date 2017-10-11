Китаец снял на видео гуманоида на крыше Белого дома

Турист из Китая отдыхая с семьей в США снял необычное явление на крыше Белого дома.
Китаец, приславший кадры на портал, который занимается паранормальными явлениями, пожелал остаться неизвестным. Он сообщил, что был с туристическим визитом в США и хотел сделать видео и фото у стен Белого дома. Когда турист заметил, что окружающие стали что-то возбужденно обсуждать и указывать на крышу, он включил камеру и записал видео.
На опубликованных кадрах на крыше резиденции президентов США разгуливало огромное существо, по внешнему виду напоминающего инопланетянина. У существа было необычно высокое тело и большая голова без растительности.
Опубликовавшие видео утверждают, что видео подлинное. А кто же все-таки попал в объектив камеры, предлагают зрителям сделать самостоятельные выводы.
В начале октября Piter.TV опубликовал видео с полупрозрачным НЛО в небе над США, которое всполошило местных жителей.
Видео: YouTube/Paranormal Elite