Китаец снял на видео гуманоида на крыше Белого дома

Турист из Китая снял необычное видео, снятое у стен Белого дома в США.

Турист из Китая отдыхая с семьей в США снял необычное явление на крыше Белого дома.

Китаец, приславший кадры на портал, который занимается паранормальными явлениями, пожелал остаться неизвестным. Он сообщил, что был с туристическим визитом в США и хотел сделать видео и фото у стен Белого дома. Когда турист заметил, что окружающие стали что-то возбужденно обсуждать и указывать на крышу, он включил камеру и записал видео.

На опубликованных кадрах на крыше резиденции президентов США разгуливало огромное существо, по внешнему виду напоминающего инопланетянина. У существа было необычно высокое тело и большая голова без растительности.

Опубликовавшие видео утверждают, что видео подлинное. А кто же все-таки попал в объектив камеры, предлагают зрителям сделать самостоятельные выводы.

В начале октября Piter.TV опубликовал видео с полупрозрачным НЛО в небе над США, которое всполошило местных жителей.

Видео: YouTube/Paranormal Elite