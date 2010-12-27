Ученые заверили, что сигналы от пришельцев на Землю поступают каждую секунду

Астрофизики сообщили, что пока земляне спокойно пьют кофе, в самых разных точках и глубинах Вселенной должны вспыхнуть сотни FRB-вспышек.

Ученые сообщили, что в звездном небе постоянно возникают загадочные радиосигналы, которые до сих пор специалисты не могут разгадать. Об этом сообщили астрофизики в статье, которая была опубликована журналом Astrophysical Journal Letters.

"За то время, пока вы пьете чашку кофе, на небе должны вспыхнуть сотни FRB-вспышек, возникшие в самых разных точках и глубинах Вселенной. Если нам удастся хорошо изучить хотя бы небольшую долю из них, то тогда мы сможем понять, что именно их порождает и где они возникают", – сообщил ученый из Гарвард-Смитсоновского строфизического центра в Соединенных Штатах Америки.

Уточняется, что неизвестные FRB-сигналы были обнаружены еще в 2007 году при обычном наблюдении благодаря австралийскому телескопу Паркс. Затем подобные вспышки встречались не раз.

В 2015 году удалось установить, что один из сигналов был послан с эллиптической галактики, которая находится в 6 миллиардах световых лет от нашей галактики Млечный Путь. По словам ученых, такие FRB-вспышки возникают из-за слияния нейтронных звезд или других компактных объектов, превращающихся в черную дыру.

Также удалось установить, что вспышки могут возникать практически ежесекундно.

В дальнейшем, если предположения ученых подтвердятся, то появится возможность наблюдать за "эхом" Большого взрыва, расширением Вселенной, а также ее микроволновым фоном.

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