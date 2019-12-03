Кит Харингтон рассказал, почему Джон Сноу убил Дейенерис

Финал "Игры престолов" вышел в мае 2019 года.

Британский актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне. Финал вышел в эфир телеканала HBO в мае 2019 года.

По словам актера, Джон Сноу был влюблен в Дейенерис, поэтому до последнего момента не хотел убивать ее. Однако у него было много причин сделать это. Дейенерис убивала много врагов и мирных жителей без суда и все больше походила на своих безумных предков.

Однако самой главной причиной стало то, что Матерь Драконов собиралась избавиться от его сестер. Поэтому Сноу сделал выбор в пользу своей семьей.

В настоящий момент телеканал HBO работает над созданием приквела "Игры престолов". События в новом сериале будет разворачиваться за 300 лет до начала оригинальной саги.

Фото: кадры из восьмого сезона "Игры престолов"

Видео: YouTube / GameofThrones