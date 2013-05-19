Кисида заявил о планах покинуть пост премьер-министра Японии

Отставка стала реакцией кабмина на финансовые скандалы.

Японский премьер-министр Фумио Кисида подтвердил информацию о том, что покинет должность главы правительства после выборов председателя правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП). Такой информацией иностранный политик поделился с местными журналистами во время экстренной пресс-конференции, созванной в его резиденции. Фумио Кисида принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах из-за падения рейтингов кабинета министров до рекордно низкого уровня. Такая ситуация вызвана чередой общественных скандалов, связанных в основном с нарушением правил финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в ЛДП. Новостное агентство Kyodo уточнило, что политик заявил своим соратникам о желании взять на себя ответственность за эти проблемы, так как "кто-то должен это сделать".

Известно, что в списке достижений своей администрации Фумио Кисида назвал меры по повышению заработных плат и стимулированию инвестиций. Он указал на "лидирующую роль" Токио на мировой арене в условиях все более разделенного международного сообщества.

Премьер Японии не упомянул, кто именно сбросил атомную бомбу на Хиросиму.

Фото и видео: YouTube / FNNプライムオンライン