Фумио Кисида обвинил Россию в угрозах.

Японский премьер-министр Фумио Кисида в своей траурной речи на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки не упомянул жителям города о том, что атомную бомбу сбросили именно американские войска. Иностранный чиновник заметил, что миссия властей в Токио в качестве единственной пострадавшей страны от данного вида оружия заключается в том, чтобы прилагать все усилия по достижению мира "без ядерного оружия". Выступающий указал собравшимся на то, что в этот день 79 лет назад из-за атомной бомбы оказались потеряны сто с лишним тысяч жизней населения страны. Город превратился в пепел, а у людей отняли мечту и счастливое будущее. Кисида добавил, что выжившие перенесли непередаваемые трудности.

Я скорблю о погибших и приношу соболезнования тем, кто до сих пор страдает от последствий. Ужасы и страдания, которые перенесли Хиросима и Нагасаки 79 лет назад, не должны повториться. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Хотя Фумио Кисида не стал упоминать Вашингтон, говоря о бомбардировке, руководитель местного кабинета министров нашел место для того, чтобы сказать о России, заявив, что сейчас якобы Москва угрожает ядерным оружием.

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