Кисида заявил, что позиция Японии по островам южной части Курил не изменится

Премьер Японии планирует контакты с Россией по вопросу "принадлежности территорий".

Японскиц премьер-министр Фумио Кисида заявил, что позиция властей в Токио по островам в южной части Курил не изменится. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в ходе своего выступления на слушаниях в парламенте. н призвал коллег провести с российской стороной переговоры о том, чтобы до конца прояснить принадлежность" островов Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп. Кабинет министров намерен работать с учетом тех соглашений, которые были достигнуты между сторонами на совете высшего уровня в Сингапуре. В документах упоминалось скорение контактов на базе заключенной Совместной декларации 1956 года.

Позиция правительства сейчас заключается в том, чтобы прояснить принадлежность четырех островов и продвигать переговоры к заключению мирного договора. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Япония считает, что имеет право претендовать на четыре острова Курильских островов. Однако по результатам Второй мировой войны эти земли стали территорией России. Официальная позиция Кремля заключется в том, что государственный суверенитет Москвы над ними сомнению не подлежит.

МИД Японии вновь подтвердил нацеленность на мирный договор с Россией.

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