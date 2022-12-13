МИД Японии вновь подтвердил нацеленность на мирный договор с Россией

Ёсимаса Хаяси рассказал о сотрудничестве с Москвой.

Японское внешнеполитическое ведомство вновь подтвердило свою нацеленность на заключение мирного договора с Россией. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с местными журналистами в Токио сделал глава министерства по иностранным делам Ёсимаса Хаяси. Дипломат подчеркнул, что также рассчитывает на возобновление гуманитарных обменов с Москвой. Речь идет о возобновлении совместного проекта по посещению могил родственников японским гражданами на Курильских островах. Однако Япония критикует деятельность России на Украине и обещает международным партнерам оказывать санкционное давление на страну.

Что касается вопроса по "северным территориям", то наша дипломатическая позиция, согласно которой мы нацелены на заключение мирного договора с Россией после разрешения проблемы территорий, не изменилась. Ёсимаса Хаяси, глава МИД Японии

Ёсимаса Хаяси добавил, что в вопросах, которые касаются экономической деятельности, рыболовства, безопасности судоходства требуется исходить из национальных интересов Японии, то есть - контактировать с Россией.

Токио уточняет данные о появлении аэростатов КНР у Японии в 2020 и 2021 годах.

Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA