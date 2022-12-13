Токио уточняет данные о появлении аэростатов КНР у Японии в 2020 и 2021 годах

Ёсихико Исодзаки рассказал о совместной работе Минобороны Японии с Пентагоном.

Японское правительство уточняет данные о появлении китайских аэростатов у берегов своей страны в 2020 и 2021 годах. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с местными журналистами сделал заместитель генерального секретаря кабинета министров в Токио Ёсихико Исодзаки. Чиновник объяснил, что анализ ведется совместно с американскими специалистами. Ранее стало известно о том, чт иностранные аппараты Пеуки на могли появляться около берегов Японии в июне 2020 и сентябре 2021 годов.

Мы обмениваемся с США информацией о ситуации. Приложим все усилия к тщательному наблюдению за происходящим". В то же время чиновник не подтвердил данные о фиксации этих объектов в воздушном пространстве. Ёсихико Исодзаки, замгенсека кабмина Японии

Заместитель генсека японского кабинета министров отказался сообщить СМИ о действиях Вооруженных сил страны в связи с появлением китайских аэростатов. Чиновник сослался на необходимость сохранения секретности. В американском оборонном ведомстве считают, что китайские аэростаты ранее несколько раз входили в воздушное пространство США, в том числе это происходило в районе штатов Техас, Флорида, Гавайи, а также острова Гуам.

Япония и США договорились распределить роли в сфере обороны.

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