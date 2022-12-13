Кисида заявил, что Япония контактирует с КНР по ситуации вокруг Украины

Премьер оценил пункты мирного соглашения КНР, с которыми не согласны в Киеве.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил местным законодателям в ходе выступления в верхней палате парламента о том, что власти Токио контактируют с коллегами из Пекина по ситуации вокруг Украины. Японские чиновники призывают китайских представителей ответственно подходить к темам, которые имеют отношение к региональному кризису. Особенно это касается мирных переговоров между Киевом и Москвой. В Токио надеются, что в первую очередь будет учитываться мнение украинских властей.

Мы обмениваемся с Китаем мнениями о ситуации на Украине, и мы будем продолжать настаивать на ответственном подходе. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Фумио Кисида подчеркнул, что несколько ему известно, украинский президент Владимир Зеленский заявлял публично о том, что некоторые пункты китайского плана ему понятны, но есть и те моменты, с которыми он в корне не может согласиться. Среди последних - Киев видит нецелессобразность достижение соглашения при отсутствии обговоренности вывода российской армии с территории страны.

Кисида: Токио продолжит участие в проектах на Сахалине с точки зрения энергобезопасности.

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