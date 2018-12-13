Кирпичи выпустили новый клип с Боярским и Друзём

Свой новый ролик команда обозвала "летний гимном", который посвящен их родному городу.

Петербургская музыкальная группа "Кирпичи" выпустила новый клип на песню "Питер, покажи язык!". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале коллектива.

Свой новый ролик команда обозвала "летний гимном", который посвящен их родному городу. Помимо самих музыкантов в клипе снялся Михаил Боярский, певица Татьяна Буланова, бывший знаток "Что? Где? Когда?" Александр Друзь, а также участники из Упсала-Цирка.

Клип был неоднозначно принят фанатами. В комментариях к ролику одни фанаты назвали работу "крутой", а также подметили, что группа давно не выпускала новые видео. Другие поклонники написали, что "Питер, покажи язык!" далеко не лучшее творение Кирпичей.

Ранее журналисты парламентского пула Петербурга выпустили песню, посвященную врио Беглову.

Видео: Кирпичи