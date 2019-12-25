Киргизия намерена приобрести у России вакцину "Спутник V" для 118 тыс. человек

На закупку доз препарата Бишкек выделил 2,5 млн долларов.

Киргизия намерена приобрести у России вакцину "Спутник V" для 118 тысяч человек. Об этом на регулярном брифинге в Бишкеке сообщил заместитель главы министерства здравоохранения и социального развития. Чиновник напомнил, что сейчас стороны готовят пакет документов, необходимых для осуществления сделки.

Планируется закупить в России вакцины от коронавируса "Спутник V", которыми можно будет привить 118 тыс. человек. Улукбек Бектурганов, замминистра здравоохранения Киргизии

Разработка НИЦ имени Гамалеи "Спутник V" официально зарегистрирована в Киргизии в феврале текущего года. Власти страны рассматривают возможность производства препарата в республике. Днем 5 апреля глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев объяснил, что на покупку "Спутника V" из государственного бюджета выделено 215 млн сомов (порядка 2,5 млн долларов).

Премьер Казахстана рассказал о самочувствии привившихся "Спутником V".

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