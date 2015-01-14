Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении военных действий

Также стороны начали совместный осмотр расположенных на границе сил и техники двух государств.

Руководители государственных комитетов национальной безопасности Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов достигли соглашения о полном прекращении огня на границе. Об этом сообщило киргизское информагентство АКИpress.

Камчыбек Ташиев после встречи выразил надежду, что достигнутые договоренности будут выполняться.

Также стороны начали совместный осмотр расположенных на границе сил и техники двух государств. На данный момент обстановка на общей границе "относительно стабильная".

МИД РФ выразил готовность содействовать урегулированию между Бишкеком и Душанбе.

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