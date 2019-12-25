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В Тихвине с 10 марта из-за отмены голливудских премьер закроется кинотеатр
Сегодня, 11:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Тихвине с 10 марта из-за отмены голливудских премьер закроется кинотеатр

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В кинотеатре отметили, что во время мартовских школьных каникул (28 марта – 3 апреля), возможно, будут возобновлены некоторые показы.  

Начиная с 10 марта, жители Тихвина не смогут сходить в кино. Местный кинотеатр принял решение о временной приостановке работы, так как были отменены премьеры кассовых фильмов, снятых в Голливуде.

В пресс-службе "КиноТихвин" отметили, что только 25% зрителей покупают билеты на российские картины. Поэтому текущих сборов недостаточно для поддержания экономической деятельности кинотеатра.

В кинотеатре отметили, что во время мартовских школьных каникул (28 марта – 3 апреля), возможно, будут возобновлены некоторые показы.  

Ранее стало известно, что вместо зарубежных фильмов в прокате покажут популярные отечественные картины.

Фото: pexels

Теги: кинотеатр, тихвин
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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