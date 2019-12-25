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Киностудия Lionsgate анонсировала пятую часть триллера "Джон Уик"
Сегодня, 11:08
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Alena_Zinovieva

Киностудия Lionsgate анонсировала пятую часть триллера "Джон Уик"

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Премьера состоится сразу после выхода четвертой части.

Кинокомпания Lionsgate полным ходом ведет подготовку к съемкам пятой части триллера "Джон Уик". Об этом изданию The Hollywood Reporter рассказал генеральный директор студии Джон Фельтхаймер.

В центре сюжета по-прежнему будет наемный убийца Джон Уик, которого сыграет все тот же Киану Ривз. Оценить игру актера зрители могут, посмотрев предыдущие три части франшизы.

В настоящий момент создатели "Джона Уика" работают над сценариями четвертого и пятого фильмов. Ожидается, что съемки обеих частей начнутся в начале 2021 года. Премьеры состоятся одна за другой.

Ранее режиссер франшизы "Джон Уик" Чад Стахелски поделился с поклонниками подробностями четвертой части фильма. Он рассказал, что в третьей части были вырезаны пару моментов. Их включат в новый фильм.

Фото: скриншот (YouTube / Новые трейлеры)

Теги: джон уик, премьера, чад стахелски
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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