Киллер рассказал об убитой в подмосковном лесу женщине

Преступник расправился с жертвой ради драгоценностей.

Киллер рассказал об убитой и закопанной в подмосковном лесу женщине-ювелире. Ролик появился в социальных сетях. Представители Telegram-канала "112" отметили, что полиция уголовного розыска столицы задержала подозреваемого в убийстве 51-летней Анжелы Волостных. Женщина пропала в октябре прошлого года в Можайском районе Московской области. В день трагедии она собиралась на прием к стоматологу, но так и не доехала до врача.

В кадре мужчина признается оперативникам, что похитил и убил жертву в Подмосковье. Самого подозреваемого правоохранительные органы нашли на территории Воронежской области. Журналисты с телеканала РЕН ТВ узнали о том, что на погибшую преступника навела его знакомая. Она дала ему график с распорядком дня Волостных. После этого мужчина подкараулил жертву около ее дома, насильно посадил в собственный автомобиль и вывез в лес. Там он расправился с Волостных и закопал тело.

Подозреваемый отметил, что причиной совершения преступления стали драгоценности, которые были у ювелира.

Подозреваемому в гибели девушки в Мурино избрали меру пресечения.

Видео: Telegram/112