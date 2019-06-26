Кикабидзе о приостановке турпотока в Грузию: "Это россиян так наказывают"

Народный артист Грузинской ССР считает, что его страна не должна отказываться от морали и патриотизма из-за денег.

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием "Московский комсомолец" оценил происходящее в отношениях России и Грузии.

Рассуждая о ситуации с российским депутатом Сергеем Гавриловым, который в ходе ассамблеи православия занял место в президиуме парламента Грузии, актер заявил, что "история такого не помнит".

Его же не народ туда сажал, а посадило правительство наше, правда?.. Может быть, это было задумано так, чтобы заваруха началась. Вахтанг Кикабидзе

Что касается приостановки турпотока из РФ в Грузию, Кикабидзе заверил, что россиян так наказывают, а его страна не должна отказываться от морали и патриотизма из-за денег.

Представители грузинской оппозиции 20 июня сорвали заседание МАП из-за того, что Сергей Гаврилов, президент организации, занял кресло спикера парламента Грузии. В Тбилиси прошли протестные мероприятия. В связи с такой обстановкой Владимир Путин временно запретил осуществлять воздушные перевозки россиян в Грузию с 8 июля.

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Видео: YouTube/ MONSTAMUSIC HD