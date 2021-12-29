Это позволит избежать "применения военных инструментов", считают в украинском кабмине.

Киев считает необходимым оставлять открытыми дипломатические каналы связи с Москвой. Об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина.

Она выразила уверенность, что это позволит избежать "применения военных инструментов".

Мы также должны оставлять открытыми дипломатические каналы связи с Россией, если это позволит нам избежать применения военных инструментов. Ольга Стефанишина, вице-премьер Украины

Напомним, в ходе большой ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, есть ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию на Донбассе. Глава государства подчеркнул, Москва не может не реагировать на заявления и действия Киева, потому что они вынуждают РФ думать о перспективах собственной безопасности.

Ранее бывший глава минобороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс.

Видео: YouTube / NATO News