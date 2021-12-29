Киев считает необходимым оставлять открытыми дипломатические каналы связи с Москвой. Об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина.
Она выразила уверенность, что это позволит избежать "применения военных инструментов".
Мы также должны оставлять открытыми дипломатические каналы связи с Россией, если это позволит нам избежать применения военных инструментов.
Ольга Стефанишина, вице-премьер Украины
Напомним, в ходе большой ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, есть ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию на Донбассе. Глава государства подчеркнул, Москва не может не реагировать на заявления и действия Киева, потому что они вынуждают РФ думать о перспективах собственной безопасности.
Ранее бывший глава минобороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс.
Видео: YouTube / NATO News
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